18 لاعباً في المنتخب أعمارهم أقل من 30 عاماً

كشفت إحصائية رسمية رصدتها «الإمارات اليوم» أن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الأرجنتيني أروابارينا، ركز في القائمة الأخيرة للمنتخب، التي ضمت 24 لاعباً على العناصر الشابة، بعد إجراء عملية إحلال للاعبين كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الـ30 عاماً، وكشفت الإحصائية أيضاً أن القائمة ضمت 18 لاعباً أعمارهم أقل من 30 عاماً، وأن حارس مرمى نادي الجزيرة والمنتخب الوطني علي خصيف «35 عاماً» يعد أكبر لاعبي المنتخب في القائمة الجديدة التي تخوض حالياً معسكراً خارجياً في النمسا، ويلي خصيف حارس مرمى نادي العين خالد عيسى «33 عاماً» في حين يعد لاعب نادي شباب الأهلي والمنتخب حارب عبدالله سهيل «19 عاماً» أصغر لاعبي المنتخب سناً، علماً أن المنتخب خاض يوم الجمعة الماضي أولى مبارياته الودية أمام منتخب باراغواي، وخسرها بهدف نظيف، ويلاقي غداً الثلاثاء منتخب فنزويلا في ختام معسكر النمسا، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة وأبرزها كأس الخليج العربي 25، وبطولة غرب آسيا.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب الوطني السابق والمحلل الفني الدكتور عبدالله مسفر، أن هناك أشخاصاً تحدثوا عن عدم اختيار مدرب المنتخب أروابارينا للاعب الوحدة إسماعيل مطر، ولاعب الوصل عمر عبدالرحمن، مشيراً إلى أنه يؤيد قرار المدرب في هذا الخصوص، كونه يفكر في المستقبل الذي يحتاج فيه المنتخب إلى لاعبين شباب وصغار السن.

وضمت القائمة 6 لاعبين أعمارهم فوق الـ32 عاماً، هم إلى جانب خصيف وخالد عيسى، كل من كايو كانيدو «32 عاماً» وبندر الأحبابي «32 عاماً» وعبدالعزيز هيكل «32 عاماً» وعلي مبخوت «31 عاماً»، فيما ضمت القائمة 8 لاعبين أعمارهم أقل من 30 عاماً، و10 لاعبين أعمارهم أقل من 25 عاماً، وشهدت صفوف المنتخب الوطني مغادرة عدد كبير من اللاعبين كبار السن، ممن تجاوزت أعمارها الـ30 عاماً، أبرزهم لاعب الوحدة إسماعيل مطر «39 عاماً»، ومهاجم نادي الوحدة سيبستيان تيغالي «37 عاماً»، ولاعبا شباب الأهلي يوسف جابر «37 عاماً» ووليد عباس «37 عاماً»، ولاعب الوحدة محمود خميس «34 عاماً».

وقال مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «إسماعيل مطر لاعب خدم المنتخب كثيراً ولديه إمكانات، لكنه الآن على وشك اعتزال اللعب».

وأكد مسفر أنه مع تجربة اللاعبين الصغار، خصوصاً أن المنتخب سافر لخوض معسكر بهدف الاستعداد للمرحلة المقبلة.

أعمار لاعبي المنتخب الوطني

- علي خصيف «35 عاماً».

- خالد عيسى «33 عاماً».

- كايو كانيدو «32 عاماً».

- بندر الأحبابي «32 عاماً».

- عبدالعزيز هيكل «32 عاماً».

- علي مبخوت «31 عاماً».

- سالم سلطان «29 عاماً».

- علي سالمين «27 عاماً».

- محمد الشامسي «25 عاماً».

- خالد الهاشمي «25 عاماً».

- جاسم يعقوب «25 عاماً».

- خالد الظنحاني «25 عاماً».

- محمد جمعة عيد «25 عاماً».

- محمد العطاس«25 عاماً».

- فلاح وليد «24 عاماً».

- عبدالله رمضان «24 عاماً».

- سعيد جمعة «24 عاماً».

- خليفة الحمادي «23 سنة».

- طحنون الزعابي «23 عاماً».

- أحمد جميل «23 عاماً».

- خالد البلوشي «23 عاماً».

- ماجد راشد «22 عاماً».

- عبدالله حمد «21 عاماً».

- حارب عبدالله سهيل «19 عاماً».