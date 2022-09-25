«هوني بروف» بطل كأس الوثبة ستاليونز بأميركا

توج الجواد «هوني بروف» لتيري تولي، بقيادة دانيال بينافيدس، وبإشراف روهندا تولي، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز الذي استضافه مضمار لون ستار بارك الأميركي، أول من أمس، تحت مظلة النسخة 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

واجتمع للسباق البالغ جائزته (8.400 دولار)، 8 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر، وتمكن «هوني بروف» بقيادة بينا فيدس من اكتساح منافسيه متفوقاً بفارق 2.75 طول عن (ار بي بيليونس)، بقيادة فرانسسكو جيليس لمزرعة روز بروك، بإشراف جيرنستو توريز.

وسجل البطل زمناً قدره 1:24:02 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 1.5 طول عن الثاني (ار بي رامبيج) لريتا ديلون بإشراف المالكة نفسها وقيادة في اوريتا جي ار.