«مجموعة سيتي» تعرض 190 مليون دولار لشراء باهيا البرازيلي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مجموعة سيتي لكرة القدم تقدمت بعرض لشراء 90% من نادي باهيا البرازيلي، مقابل 190 مليون دولار.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن مجموعة سيتي لكرة القدم عرضت مليار ريال برازيلي (190 مليون دولار) لشراء 90% من نادي إسبورت كلوب باهيا البرازيلي.

وأشارت إلى أنه إذا تم قبول العرض، فإن باهيا، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البرازيلي للمحترفين، سيصبح النادي الـ13 الذي تشتريه مجموعة سيتي لكرة القدم.

وأوضحت أن الشراء جزء من منحة تمويل في كرة القدم البرازيلية، بعد الموافقة على قانون يسمح للأندية بالبحث عن استثمارات خارجية، وذلك بعدما تم شراء أندية أخرى بالبرازيل في الأشهر الأخيرة، مثل كروزيرو في بيلو هوريزونتي، إذ اشترى مهاجم ريال مدريد والبرازيل السابق رونالدو حصة مسيطرة، وكذلك فريق بوتافوغو الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقراً له. ولايزال عرض شراء باهيا، الذي يلعب خارج مدينة سلفادور، بحاجة إلى موافقة أعضاء النادي.

وبيّنت أن العرض أعلى بكثير من 650 مليون ريال التي أعلن عنها رئيس النادي جيليرمي بلينتاني لوسائل إعلام محلية في وقت سابق من هذا العام، عندما تم الإعلان للمرة الأولى عن المحادثات مع مجموعة سيتي لكرة القدم.