في سن الـ 46.. رونالدينيو يعود للملاعب بقميص "رافينا" الإيطالي

عاد الأسطورة البرازيلي رونالدينيو (46 عاماً) إلى كرة القدم الاحترافية بعد 11 عاماً من الاعتزال، مشاركاً لمدة 45 دقيقة في فوز فريقه الجديد "رافينا" (المنافس بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي) على غريمه "فورلي" بنتيجة 2-0.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس"، ساهم نجم برشلونة السابق، وأحد المساهمين في ملكية النادي، في صناعة الهدف الأول بلمساته الساحرة دون أن يسجل هدفه الـ 300 في مسيرته، مبدياً سعادته بالعودة لأجواء غرف الملابس ومؤكداً استعداده للمشاركة مجدداً متى احتاجه رئيس النادي.

ووجّه رونالدينيو التحية للجماهير مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يُستبدل باللاعب ماتيو ماجيو عند عودة الفريقين لخوض الشوط الثاني.

من جانبه، ألمح رونالدينيو إلى إمكانية مشاركته في مباريات أخرى مستقبلاً، حيث قال لشبكة "سكاي إيطاليا" في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن": "لقد مر الوقت بسرعة كبيرة، هكذا كانت كرة القدم بالنسبة لي دائماً".

وأضاف: "هل هذه مباراتي الأخيرة؟ لا أعلم. إذا واصل رئيس النادي الاتصال بي، فسأعود مجدداً. إنه لمن دواعي سروري دائماً، وقد أبلغت الرئيس بأنه إذا كان بحاجة إليّ، فسأكون هنا".

واختتم النجم البرازيلي حديثه قائلاً: "كان من الرائع التواجد هنا، واللعب، وعيش أجواء التحضير للمباراة داخل غرفة الملابس. لطالما كانت كرة القدم هي الشيء الأروع في حياتي".