مانولاس يجري الفحوص الطبية تمهيداً لانضمامه إلى الشارقة (فيديو)

أعلن نادي الشارقة أمس، عبر حسابه في «تويتر» عن وصول مدافع نادي روما السابق اليوناني كوستاس مانولاس (31 عاماً)، حيث أجرى الفحوص الطبية تمهيداً لانضمامه إلى الفريق.

ويستمر نادي الشارقة في تعاقداته مع نجوم كبار، إذ بعد ضم نجمي برشلونة السابقين، الإسباني باكو ألكاسير والبوسني بيانيتش، يعد التعاقد مع مانولاس ثالثة صفقات الشارقة مع اللاعبين الأجانب في الانتقالات الحالية، وتعتبر صفقة من العيار الثقيل نظراً لقيمة اللاعب الفنية وتاريخه الكروي السابق مع نادي روما الإيطالي، وكذلك مع أولمبياكوس وأيك اثينا اليونانيين.

وسبق لمانولاس أن جاور بيانيتش في روما سابقاً في موسم 2016.

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