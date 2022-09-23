لاعب روما السابق يخضع للفحوص الطبية تمهيدا لانضمامه إلى فريق الشارقة (فيديو)

أعلن نادي الشارقة رسميا على حسابه في "تويتر"عن وصول مدافع نادي روما السابق اليوناني كوستاس مانولاس حيث بدأ بإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لانصمامه إلى الفريق. وتعد صفقة مانولاس من العيار الثقيل للاعب صاحب خبرة وتجربة كبيرة، ويشكل إضافة كبيرة إلى فريق الشارقة.

وسبق لمانولاس اللعب في صفوف أندية من بينها روما الإيطالي وأولمبياكوس وايك اثينا اليونانيين. يذكر أن مانولاس سبق له أن جاور زميله في الشارقة ميراليم بيانيتس في روما سابقا في موسم 2016.

تمهيـداً لانضمامـه إلى قلعـة المـ👑ـلك



🩺 | المدافع اليوناني ( Kostas Manolas )

يصـل الشارقـة ويُجـري الفحوصـات الطبيــة #نادي_الشارقة pic.twitter.com/UyON5QhyWA — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) September 23, 2022

وسيكون مانولاس (31 عاما) الذي يجيد اللعب في وظيفة قلب الدفاع هو الأجنبي الثالث الذي يتعاقد معه النادي خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد نجمي برشلونة السابقين، الإسباني باكو ألكاسير، والبوسني ميراليم بيانيتش.