أحمد عمر يحصد اللقب 21 في السلة الإماراتية

حصد المدرب المصري، أحمد عمر، لقبه الـ21 في السلة الإماراتية، بعد قيادته فريق الشارقة، أول من أمس، والظفر بكأس الاتحاد المفتوحة، عقب الفوز في المباراة النهائية على الوصل (97-88)، واحتفاظ «الملك» باللقب للعام الثاني على التوالي، وذلك في ظهوره الأول مع فريقه الجديد الشارقة.

ويُعدّ فريق كرة السلة في الشارقة المحطة الخامسة للمدرب أحمد عمر مع أندية الدولة، في مسيرة تمتد 19 عاماً، حقق خلالها إنجازات محلية وخارجية، حيث تولى تدريب الشباب (سابقاً) لمدة 14 عاماً، وقاده للفوز ببطولة الأندية الخليجية الأبطال عام 2011، بجانب لقب الدوري الإماراتي في أربع مناسبات، ومثلها على صعيد كأس رئيس الدولة، وثلاثة ألقاب في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، ولقبين في كأس الاتحاد، إضافة إلى لقب في بطولة نادي الشباب الدولية، قبل انتقاله صيف 2017 إلى الوصل حين قاد «الإمبراطور» للقب كأس رئيس الدولة في 2018، واتبعه بالانتقال إلى النصر وحصده مع «العميد» لقب كأس نائب رئيس الدولة لموسم 2019-2020، وآخرها الانتقال الموسم الماضي إلى قيادة شباب الأهلي للفوز بثلاثية الموسم (كأس رئيس الدولة، والدوري، وكأس نائب رئيس الدولة).

وقال أحمد عمر لـ«الإمارات اليوم»: «أتوجه بالشكر لإدارة نادي الشارقة على الدعم الذي قدمته طوال الفترة الماضية، وقدرة فريق السلة في النادي على الاحتفاظ بلقب كأس الاتحاد للموسم الثاني على التوالي، ومنحي فرصة إضافة لقب جديد لمسيرتي المهنية ببلوغي البطولة 21 مع أندية الدولة».

وأوضح: «عانى الشارقة غيابات مؤثرة للإصابة، إلا أن دعم إدارة النادي ومتابعتها الحثيثة للتدريبات، كانا وراء بث الحماس والثقة في لاعبي الشارقة نحو تقديم الأداء الأفضل، خصوصاً أن المباراة النهائية جاءت أمام فريق الوصل الذي تشارك معنا الأداء ذاته، سواء في عدم تلقيه أي هزيمة في الدور التمهيدي، ونجاحه في بلوغ النهائي، وهو ما أكدته مجريات المباراة النهائية، التي لم تحسم في وقتها الأصلي الذي انتهى بالتعادل (83-83)، قبل أن ينجح الشارقة في حسم الشوط الإضافي (15-4) والفوز باللقب».

واختتم: «نتطلع قدماً لاستثمار زخم لقب كأس الاتحاد، في قدرة الفريق على المنافسة على جميع ألقاب الموسم المحلي، خصوصاً بطولة الدوري التي نطمح إلى استعادة لقبها بعد خسارة (الملك) لنهائي العام الماضي أمام شباب الأهلي».

القرقاوي: الشارقة استحق اللقب

هنأ رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي، إدارة نادي الشارقة، على فوز فريق السلة باللقب الذي وصفه القرقاوي بـ«المستحق». وقال القرقاوي في تصريحات صحافية: «نجاح الشارقة في الاحتفاظ بكأس الاتحاد للعام الثاني على التوالي، لا يُعدّ غريباً عن فريق قوي يضم العديد من عناصر المنتخب»، مشيداً في الوقت ذاته بالأداء الذي قدمه الوصل في النهائي. وأضاف: «المستوى الذي قدمه الفريقان في نهائي أولى مسابقات الموسم الجديد، يبشر بموسم قوي، خصوصاً أن فريق العمل في نادي الوصل حقق قفزة نوعية بأقل تكاليف ممكنة، بعد التعاقد بكلفة مالية وتعاقدات منخفضة نسبياً مع محترفين أجانب على مستوى عال، قدموا الإضافة المطلوبة للعناصر المواطنة في الفريق».

فريق الشارقة المحطة الخامسة للمدرب أحمد عمر في صالات السلة الإماراتية، بمسيرة تمتد 19 عاماً.