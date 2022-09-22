«القدرة» توفر 60 قميصاً لأبطال العرب في الدراجات

أبرم الاتحاد العربي للدراجات مذكرة تفاهم مع شركة القدرة للخدمات الرياضية التي تعمل بدولة الإمارات، لرعاية قمصان الاتحاد العربي للدراجات التي تقدم للأبطال العرب من الجنسين في مختلف مسابقات الاتحاد خلال الموسم الجاري، حيث ستقوم الشركة بتوفير 60 قميصاً بجودة عالية مقابل وضع شعارها على قمصان أبطال الدراجات العرب.

وأكد الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات المستشار إسماعيل سالم الحوسني، في تصريحات صحافية، أن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من الإيمان بأهمية الشراكات المجتمعية وحرصاً منه على خدمة رياضة الدراجات والدراجين العرب، مشيراً إلى أنه تم تدشين إصدار النسخة الجديدة من قميص الاتحاد العربي للدراجات المخصص للأبطال العرب برعاية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، وتواجد كل من المدير العام لشركة القدرة محمد أحمد الكمالي، ومدير العمليات في شركة القدرة عمر سليمان.

وتم خلال اللقاء بحث إمكانية توسيع الشراكة بين الطرفين من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والرعايات المستقبلية لأنشطة الاتحاد العربي ومركزه التدريبي.