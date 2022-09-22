نهائي الكأس بين الشارقة والوحدة في 21 أكتوبر المقبل

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة، للموسم الرياضي 2021 – 2022 بين فريقي الوحدة والشارقة، يوم الجمعة 21 أكتوبر المقبل، وذلك على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، الساعة 7:45 مساءً.

وتأهل الشارقة إلى المباراة النهائية في بطولة الكأس على حساب الوصل، بعدما تعادل معه في لقاء الذهاب من دون أهداف، وفاز عليه في لقاء الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويبحث الشارقة الذي يتصدر حالياً دوري أدنوك للمحترفين، بعد انتهاء الجولة الثالثة، عن اللقب التاسع في تاريخه، بعدما فاز به من قبل في ثماني مناسبات سابقة. وجاء تأهل الوحدة إلى نهائي المسابقة للمرة الثامنة في تاريخه في أغلى البطولات على حساب بني ياس، بعدما تعادل معه في لقاء الإياب بهدفين لمثلهما، مستفيداً من الفوز عليه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف. ويعد شباب الأهلي النادي الأكثر فوزاً بلقب الكأس بـ10 مرات، يليه الشارقة بثماني مرات.

وتنتظر جماهير الفريقين المواجهة المرتقبة بينهما في نهائي أغلى البطولات، بفارغ الصبر، نظراً لقوة المواجهات بينهما التي تشهد دائماً إثارة وقوة ومتعة كبيرة.