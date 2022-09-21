«هجن الظبي» تتألق بتحديات الصغار في «تمهيدي المرموم»

تألقت «هجن الظبي» في تحديات اللقايا لهجن أصحاب السموّ الشيوخ، ضمن «تمهيدي المرموم»، الذي يقام تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وجاءت التحديات ضمن الجولة الثانية لتمهيدي المرموم، واشتملت على 14 شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات.

وفازت «هجن الظبي» بلقب الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، بعدما قاد المضمر محمد حمد رغش الوهيبي «الظبي» بزمن 6:02:7 دقائق، وهو الأفضل في جميع تحديات سن اللقايا، بينما أعلنت هجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد، عن نفسها بقوة من خلال ثاني الأشواط للقايا الجعدان المحليات، تحت قيادة المضمر مختار أحمد عبدالملك، الذي قاد «ما يخاف» للصدارة بزمن بلغ 6:12:5 دقائق.

وكشفت «أسرار» لهجن سيح السلم خفايا الشوط الثالث والمخصص للقايا البكار المهجنات، بعد أن تألقت على الصدارة تحت قيادة محمد سعيد محمد سعيد مروشد، وذلك بزمن بلغ 6:20:0 دقائق، وجددت هجن الشيخ محمد بن بطي آل حامد، تألقها من خلال الشوط الرابع، حيث نجح «فجاج» بقيادة مختار أحمد عبدالملك في الحصول على قمة اللقايا الجعدان المهجنات بزمن 6:14:9 دقائق.

في المقابل، شهدت تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السموّ الشيوخ على مدار 14 شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات، مواصلة «هجن الظبي» تألقها بحصولها على لقب الشوط الرئيس لليذاع البكار المحليات، الذي قاد من خلاله محمد حمد رغش الوهيبي «الظبي» للقمة بزمن بلغ 6:08:7 دقائق، وجاء الظهور قوياً لهجن الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، من خلال ثاني الأشواط لليذاع الجعدان المحليات، حيث تألق المضمر عيسى خلفان بالشاوي في قيادة «نهار» للصدارة بزمن بلغ 6:12:1 دقائق.

وكسبت «الشاهينية» لهجن العاصفة ثالث التحديات المخصص لليذاع البكار المهجنات، بعد أن قاد غياث الهلالي «الشاهينية» للصدارة بزمن بلغ 6:14:5 دقائق، بينما فاز «هجن زعبيل» والمضمر راشد محمد مروشد في الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات، الذي ظفر «شاهين» بالصدارة بزمن بلغ 6:10:3 دقائق.

وحاز «مشيب» للشيخ منصور بن إبراهيم بن أحمد المعلا، بقيادة المضمر جمال سعيد الشمطي على التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، بعد أن حصل على صدارة الشوط السادس لليذاع الجعدان بزمن بلغ 6:06:1 دقائق.

«الظبي» سجل زمناً قدره 6:02:7 دقائق.. الأفضل في جميع تحديات سن اللقايا.

التحديات أقيمت ضمن الجولة الثانية لتمهيدي المرموم، واشتملت على 14 شوطاً لمسافة أربعة كيلومترات.