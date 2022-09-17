كأس زايد للخيول العربية في ضيافة سردينيا اليوم

يحتضن مضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، عصر اليوم، سباق كأس زايد للخيول العربية، وكأس الوثبة ستاليونز. ومن أبرز المرشحين للقب كأس زايد، لمسافة 2400 متر «قوائم»، المخصص للخيول من سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ جائزته 25300 يورو، الجواد «أبو دي جاكورا» و«أيمن» ممثل السويد، وينافسهما على اللقب «أمبرس» و«امور» حامل اللقب في العام الماضي، و«بيلا جويا»، و«كالا دي جالورا». ويجتذب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 6600 يورو، «17»، خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، وتبدو الحظوظ متساوية نسبة لتقارب مستويات الخيول.