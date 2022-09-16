بني ياس جاهز نفسياً للبطائح

يستقبل بني ياس الساعة 17:45 عصر اليوم ضيفه البطائح، ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يدخله صاحب الأرض والجمهور بجاهزية نفسية وفنية، من أجل تحقيق الفوز وتعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام الشارقة، بينما يأمل الوافد الجديد لدوري الأضواء تحقيق فوزه الثاني خارج ملعبه، بعد أن فاز على كلباء، ويمتلك كل فريق ثلاث نقاط من فوز وخسارة.

وخرج «السماوي» من دائرة الإحباط سريعاً عقب خسارته أمام الشارقة، وبدا بحسب مدربه، الروماني إيسايلا، مهيئاً نفسياً لمواجهة البطائح وتحقيق الفوز. وركز إيسايلا على الجوانب النفسية للاعبيه خلال الحصص التدريبية الأخيرة.