الوصل يبحث عن فوز جديد.. ويخشى «رد فعل» دبا

يبحث الوصل عن استمرار النتائج والعروض الإيجابية عندما يستضيف دبا في انطلاقة الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، في استاد زعبيل عند الساعة 05:45 مساءً، وذلك بعد أن نجح في جمع أربع نقاط بأول جولتين، ولكنه يضع في الحسبان رد فعل فريق دبا الذي يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية، بعد أن خسر في أول جولتين أمام الجزيرة وشباب الأهلي بصعوبة.

ونجح الوصل بحضور جمهور كبير خلفه بالظهور بشكل جيد في أول جولتين بالتعادل أمام الوحدة مقدماً عرضاً جيداً، ثم الفوز على البطائح بنتيجة 2-1، والفوز اليوم يضمن للفريق قضاء فترة توقف جيدة يواصل فيها العمل على تصحيح الأخطاء ووجود بالقرب من مربع الكبار.

أما دبا فلم تخدمه الظروف وجدول المسابقة، حيث واجه الجزيرة خارج ملعبه في المباراة الأولى، ثم فريق شباب الأهلي في الجولة الثانية، وكان قريب من تحقيق المفاجأة بعدما تقدم في المباراة قبل أن يعود شباب الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة، ويبحث اليوم عن تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له الابتعاد من البداية عن منطقة الخطر بعدما استقر في المركز الأخير من دون نقاط.