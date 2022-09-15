52 مقاتلاً في النسختين الإفريقية والدولية لـ «محاربي الإمارات»

تتجه أنظار عشاق بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، غداً وبعد غدٍ، إلى صالة «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، التي ستستضيف النسختين الإفريقية رقم (32)، والدولية (33)، بتنظيم من شركة «بالمز» الرياضية، ويتصدر واجهة النسخة العالمية النزال بين الأردني علي القيسي والكندي جيسي أرنيت.

ويشهد يوم غد النسخة الإفريقية 13 نزالاً قوياً بين أبطال القارة السمراء، بمشاركة 26 مقاتلاً من 13 دولة، ويجمع النزال الرئيس على لقب البطولة كيفين عمر من جزر القمر صاحب ثمانية انتصارات وثلاث هزائم في مشواره والأنغولي إميليو كيسوا بثلاثة انتصارات ودون خسارة في وزن الثقيل.

فيما تشهد النسخة الدولية (السبت) 13 نزالاً بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من 17 دولة، ويجذب النزال الرئيس في البطولة الأنظار في مواجهة مكررة بين الأردني علي القيسي والكندي جيسي أرنيت الذي يدافع عن لقبه في وزن الريشة والذي حصل عليه في النسخة الماضية بسبب إصابة البطل الأردني.

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرئيس التنفيذي لشركة «بالمز» الرياضية، فؤاد درويش، خلال مؤتمر صحافي، عن اكتمال كل الترتيبات الخاصة بالنسختين الإفريقية والدولية لـ«محاربي الإمارات».