بالأرقام.. 3 لاعبين في قائمة المنتخب الجديدة لم يلعبوا مع أنديتهم

ضمت القائمة الجديدة للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، التي أعلنها المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، أخيراً، مجموعة من الوجوه الشابة، إلا أنها في المقابل تضمنت ثلاثة لاعبين لم يلعبوا مع فرقهم في الجولتين الماضيتين من دوري أدنوك للمحترفين، وآخرين شاركوا احتياطيين.

وأعلن المدرب قائمة المنتخب من 29 لاعباً لخوض المعسكر الخارجي في النمسا، خلال الفترة من 17 حتى 27 منه الجاري.

وشملت القائمة لاعباً مثّل شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل، الذي وجد احتياطياً، لكنه لم يشارك مع فريقه في المباراتين الماضيتين، وكذلك لاعب بني ياس حسن المحرمي، الذي لم يلعب مع فريقه في المباراتين السابقتين، وكذلك حارس مرمى الجزيرة عبدالرحمن العامري، الذي لم يشارك هو الآخر في المباراتين الماضيتين لفريقه، لكنه وجد فقط في دكة البدلاء، وكذلك لاعب العين فلاح وليد الذي شارك احتياطياً مع فريقه لمدة 14 دقيقة فقط، وكذلك زميلاه في الفريق سعيد جمعة الذي شارك احتياطياً لمدة 24 دقيقة فقط، وخالد البلوشي شارك أيضاً احتياطياً 28 دقيقة. وضمت القائمة أيضاً لاعب الشارقة ماجد حسن، الذي غاب عن صفوف فريقه في الجولة الأولى أمام شباب الأهلي، بينما شارك احتياطياً 36 دقيقة في المباراة الثانية لفريقه أمام بني ياس.

كما خلت القائمة من لاعبي الوصل عمر عبدالرحمن، رغم أنه تألق مع فريقه ولعب أساسياً في الجولتين الماضيتين في الدوري «لعب 164 دقيقة»، كما خلت أيضاً من لاعب الوحدة إسماعيل مطر، ورغم عامل السن (39 عاماً)، إلا أن مطر كان أساسياً في مباراتي الفريق في الجولتين الماضيتين، إذ لعب 180 دقيقة، وقدم مردوداً فنياً جيداً وفق الأرقام.

أكد رياضيون لـ«الإمارات اليوم» أنهم كانوا يتوقعون اختيار لاعب الوحدة إسماعيل مطر، والوصل عمر عبدالرحمن، لظهورهما المميز في الدوري، لافتين في الوقت ذاته إلى أن القائمة ضمت عدداً كبيراً من الوجوه الشابة، مشددين على أهمية دعم المنتخب في المرحلة المقبلة.

عناصر شابة

وأكد مدرب المنتخب الأولمبي السابق والمحلل الفني علي إبراهيم، أن القائمة الجديدة ضمت مجموعة كبيرة من العناصر الشابة، لافتاً إلى أن عدم اختيار عموري في القائمة الجديدة للمنتخب كان مفاجأة، لافتاً إلى أن القائمة ضمت عناصر من اللاعبين، هم احتياطيون مع أنديتهم، مثل لاعب الشارقة ماجد حسن والوحدة طحنون الزعابي، الذي كان من العناصر الأساسية في الوحدة خلال فترة مدرب المنتخب السابق الهولندي مارفيك، مشيراً إلى أن سبب عدم مشاركة هؤلاء اللاعبين كثرة وجود اللاعبين المقيمين والأجانب في الدوري، مشدداً على أنه يتمنى أن تكون العناصر التي تم اختيارها في المنتخب أساسية مع أنديتها.

وأضاف علي إبراهيم «إنه في حال كان مدرب المنتحب يتجه نحو عملية التجديد في المنتخب، فإن العناصر التي تم اختيارها تعد الأبرز حالياً».

إسماعيل مطر

بدوره تساءل اللاعب الدولي السابق والمستشار القانوني سالم حديد، أن هناك لاعبين لعبوا مباراة واحدة فقط مع فرقهم، ورغم ذلك تم اختيارهم للمنتخب، مشيراً إلى أنه كان يتوقع أن يتم اختيار إسماعيل مطر، كونه بغض النظر عن عامل السن، إلا أنه قدم أداء جيداً مع فريقه، معتبراً أن المنتخب بحاجة إلى وجود لاعب خبرة كبيرة مثل مطر، لافتاً إلى أن هناك ندرة في مهاجمي المنتخب.

لاعبون لم يشاركوا

من جانبه، عبر اللاعب الدولي السابق حسين غلوم عن استغرابه بأن هناك لاعبين لم يلعبوا مع فرقهم في الجولتين الماضيتين في الدوري، ورغم ذلك تم اختيارهم في قائمة المنتخب، مشيراً إلى هناك حديث يدور في الوسط الرياضي عن أن هناك لاعبين لم يشاركوا مع فرقهم فكيف اختارهم مدرب المنتخب؟

وتساءل غلوم عما إذا كان المدرب اختار هؤلاء اللاعبين بناء على الموسم الماضي، مشيراً إلى ذلك ليس مقياساً في أن يتم اختيار لاعب لم يشارك مع فريقه. وبخصوص عدم اختيار اللاعب عموري أكد حسين غلوم أن عموري، ورغم ظهوره مع الوصل إلا أنه ليس جاهزاً.

دقائق اللعب لكل لاعبي المنتخب في دوري الموسم الحالي حسب موقع رابطة المحترفين

عبدالعزيز هيكل «لا يوجد»

عبدالرحمن العامري «لا يوجد»

حسن المحرمي «لا يوجد»

فلاح وليد «14 دقيقة»

سعيد جمعة «24 دقيقة»

خالد البلوشي «28 دقيقة»

ماجد حسن «36 دقيقة»

علي سالمين «89 دقيقة»

محمد الشامسي «90 دقيقة»

كايو كانيدو «101 دقيقة»

طحنون الزعابي «103 دقائق»

الحسن صالح «113 دقيقة»

محمد العطاس «151 دقيقة»

بندر الأحبابي «156 دقيقة»

خالد الظنحاني «157 دقيقة»

حارب عبدالله «158 دقيقة»

جاسم يعقوب «162 دقيقة»

أحمد جميل «163 دقيقة»

عبدالله حمد «165 دقيقة»

عبدالله رمضان «179 دقيقة»

علي مبخوت «180 دقيقة»

علي صالح «180 دقيقة»

فابيو دي ليما «180 دقيقة»

خليفة الحمادي «180 دقيقة»

خالد الهاشمي «180 دقيقة»

ماجد راشد «180 دقيقة»

علي خصيف «180 دقيقة»

خالد عيسى «180 دقيقة»

سالم سلطان «180 دقيقة»