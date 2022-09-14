درّاج فريق الإمارات بوغاتشر يتفوق على بطل العالم فان آرت

عاد درّاج فريق الإمارات للدرّاجات الهوائية، السلوفيني تادي بوغاتشر، إلى التألق من جديد بعد غياب شهرين عن منصات التتويج، عقب الفوز في سباق «Grand Prix Cycliste de Quebec»، الذي أقيم في مدينة كيبيك بكندا، ليعود النجم السلوفيني ويتفوق على المصنف الأول عالمياً الدراج البلجيكي فان آرت، الذي حل في المركز الثاني خلف بوغاتشر.

وكان الدرّاج السلوفيني ونجم فريق الإمارات للدرّاجات تادي بوغاتشر، قد غاب عن منصات التتويج في السباقات منذ شهرين وبالتحديد منذ 20 يوليو الماضي، عندما فاز بالمرحلة 17 من طواف فرنسا للدرّاجات وكانت مرحلة جبلية بطول 129.7 كيلومتراً من سان جودان إلى بيراجود، وغاب بعدها لفترة كبيرة عن الفوز بالسباقات، ليعود ويقتنص الفوز من الدراج البلجيكي فان آرت، المصنف الأول عالمياً والمصنف للفوز في بطولة العالم بأستراليا الشهر الجاري وأيضاً الأولمبياد.