كوزمين: يقولون الشارقة "فريق صغير" فلماذا الخوف؟!

رد مدرب الشارقة، الروماني أولاريو على تصريحات مدرب شباب الأهلي، البرتغالي جارديم ومواطنه مدرب بني ياس الروماني إيسايلا، وقال في مؤتمر صحافي: "لا تخشوا فريقي فهو فريق صغير فلماذا الخوف؟".

وكان جارديم قد صرح بعد الخسارة أمام الشارقة بهدفين بأن "الشارقة ينتهج أسلوب فريق صغير"، فيما قال إيسايلا بأنه "بالغ في احترام الشارقة" فخسر بني ياس بثلاثية.

وقال كوزمين ضاحكاً في المؤتمر الصحفي قبل لقاء عجمان الخميس: "لا يوجد داع للخوف من الشارقة، ولاتخشوا فريقي فهو فريق صغير فلماذا الخوف؟ هكذا سمعت أحدهم قال أننا فريق صغير".

وعن مباراة عجمان، قال كوزمين: "عجمان فريق صعب على أي منافس وشاهدته أمام العين في الجولة الأولى وأتوقع مباراة صعبة، ويجب أن نركز خصوصاً أننا نلعب المباراة خلال العصر وهي أول مباراة لنا بهذا التوقيت".

وشدد كوزمين على أن وجود لاعبين إثنين دوليين هما الكأسير وبيانيتش يساعد الفريق من ناحية الشخصية في الملعب، مشيرا إلى أن ذلك لا يغير من الضغوط النفسية كونها موجودة.

وكشف مدرب الشارقة عن أن لاعب الفريق المحترف البرازيلي كايو لوكاس غاب عن مباراة الفريق السابقة أمام بني ياس بسبب الإصابة.