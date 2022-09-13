حضور لافت للمدرب المواطن في «الهواة».. والبطاقات الملونة تظهر بكثرة

شهدت الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت يومي السبت والأحد الماضيين، كثرة البطاقات الملونة (34 بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء)، كما بدا الاجهاد البدني والإرهاق على بعض اللاعبين والفرق، إضافة إلى تقديم معظم فرق البطولة مستويات فنية عالية عكست الاستعدادات التي سبقت انطلاق الموسم.

وشهدت الجولة فوز الضيوف في ثلاث مباريات من خلال فوز العروبة على حتا بهدف نظيف وفوز الذيد على بينونة (3-1) والعربي على دبا الحصن (2-1)، بينما تعادل فريقا «ستي» الإمارات بهدف لكل منهما في رأس الخيمة، وعاد الرمس من ملعب الفجيرة بالتعادل (2-2)، بينما فاز الجزيرة الحمراء في ملعبه على مصفوت (2-1) وفاز التعاون على مسافي (2- صفر) وفاز «جلف إف سي» على «فرسان هسبانيا» (3-1).

وتعتبر نتيجة التعادل بين «الصقور» و«ستي» النتيجة الابرز، ويمكن وصفها بأنها مفاجأة الجولة الافتتاحية، كونها جمعت أحد المرشحين البارزين للتأهل للموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين.

انتصارات المواطنين

ونجح المدربون المواطنون في تحقيق ثلاثة انتصارات مع فرقهم، وهم: مدرب التعاون بدر طبيب الشحي ومدرب الذيد محمد سعيد الطنيجي ومدرب الجزيرة الحمراء معتز عبدالله، مقابل فوزين للمدربين الأجانب عن طريق مدرب العروبة الصربي بوريس بونياك، ومدرب العربي المغربي بدرالدين الإدريسي.

بطاقات

وشهدت المباريات تعرض اللاعبين لـ34 بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء أشهرت بوجه لاعبي العروبة ناشد عبدالقادر وعلي مصطفى، ولاعب الفجيرة محمد خميس، ما يعد رقماً لافتاً قياساً بالمواسم الماضية.

لياقة بدنية

وشهدت المباريات السبع توقفات كثيرة أثناء وقت المباراة للعلاج بسبب الارهاق لعدم جاهزية بعض اللاعبين والفرق في جانب اللياقة البدنية، خصوصاً في مباراة «جلف إف سي» مع «هسبانيا» ومباراة الفجيرة مع الرمس.

قمة الحصن والعربي

وشهدت مباراة دبا الحصن مع العربي التي انتهت بفوز أبناء أم القيوين (2-1) مستويات فنية عالية طوال دقائق المباراة، كما أظهرت مباراة حتا مع العروبة التي انتهت بفوز الاخير بهدف نظيف مستوى فنياً مميزاً، ما يكشف أن الفرق المذكورة مرشحة لتكون ضمن أبرز الفرق التي ستتنافس على التأهل لدوري المحترفين.

انتصارات مبكرة

وحققت أندية الذيد والتعاون و«جلف إف سي» والجزيرة الحمراء نتيجة الفوز في أول جولة من البطولة بشكل لافت للنظر في ظاهرة غابت عن الجولة الأولى في المواسم الماضية.