شباب الأهلي يفوز بأول سباقات موسم الدراجات

فاز دراجا شباب الأهلي، عبدالرحمن البلوشي وبول غريغا، بأول سباقات اتحاد الدراجات في الموسم الجديد، الذي أقيم أمس في نخلة ديره بدبي لمسافة 66 كم، وشهد مشاركة 58 متسابقاً، وفي منافسات فرق الهواة نجح فريق الشعفار جميرا في احتلال المراكز الثلاثة الأولى.

ونجح الدراج عبد الرحمن البلوشي، من فريق شباب الأهلي، في الفوز بالمركز الأول في السباق، وجاء زميله بول غريغا في المركز الثاني، وحل ثالثاً سفيان هادي من نادي أبوظبي للدراجات، وفي منافسات فرق الهواة نجح فريق الشعفار جميرا في السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى للسباق عن طريق أنس العبدية في المركز الأول، ومحسن الكوراجي ثانياً، وسعيد أبل واش في المركز الثالث.