غالب يحرز برونزية في البطولة العربية للسباحة

اختتم السباح سالم غالب مشاركة المنتخب الوطني للسباحة في البطولة العربية الأولى لألعاب الماء للفئات العمرية المقامة في القاهرة، بإحراز الميدالية البرونزية في سباق 100 متر فراشة، ليرفع عدد ميداليات الإمارات إلى ثلاث ميداليات، بعد أن نجحت سباحة المنتخب ميرة الشحي في إحراز ميداليتين (فضية وبرونزية).

وتعود اليوم بعثة المنتخب الوطني، بعد انتهاء المشاركة في منافسات السباحة، في حين تستمر منافسات كرة الماء والغطس، التي تنتهي يوم 14 الجاري، وأبدى رئيس البعثة عبدالله الوهيبي، في تصريح صحافي رضاه عن المشاركة في البطولة لمجموعة من أبطال المنتخب الصغار، خصوصاً أن هناك من يشارك في البطولة للمرة الأولي، وشهدت المشاركة تحقيق أرقام جديدة لعدد من السباحين في منافسات مختلفة.