فوز العروبة وتعادل الفجيرة.. و«ستي» يصنع المفاجأة

فرض فريق «ستي» التعادل على مضيفه الإمارات 1-1 في المباراة التي أقيمت أمس، في انطلاق منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى، وهي النتيجة المفاجئة لـ«الصقور» المرشح الأبرز للعودة إلى مصاف المحترفين.

وسجل لفريق الإمارات، البرازيلي واندرسون كوست (34)، وأحرز هدف فريق «ستي» حمد عيسى فهد (73).

وفي مباراة ثانية، فاز فريق العروبة على مضيفه حتا بهدف نظيف سجله الصربي فيليب استوبوفيك في الدقيقة 52، بينما تعادل الفجيرة بملعبه مع الرمس بهدفين لكل منهما، وسجل هدفي الفجيرة الجزائري عكاشة حمزاوي (36) ونبيل فيروز (69)، بينما سجل للرمس التونسي سليم المزليني (28 و63).

وتستكمل الجولة مساء اليوم بإقامة خمس مباريات، إذ يلتقي بينونة مع الذيد، ودبا الحصن مع العربي، والجزيرة الحمراء مع مصفوت، والتعاون مع مسافي، ويلعب «جلف إف سي» مع فرسان هسبانيا.

من جهته، ثمن رئيس نادي «ستي» سلطان حارب الفلاسي جهود الفريق بعد نتيجة التعادل مع أقوى فرق الدوري وأحد المرشحين للصعود، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «سعداء للظهور بشكل طيب فنياً، وهو ما يعكس جهود الجهاز الفني، ويمكنني القول إن نقطة التعادل كانت منصفة للفريق، كونه ظهر بشكل جيد، ونتمنى أن يواصل اللاعبون تقديم مباريات جيدة في المواجهات المقبلة، بحيث تكون كل نتيجة إيجابية مستحقة، وأن يتمكن الفريق من مواصلة الظهور الفني الجيد».

مباريات الجولة الثانية

- بينونة - الذيد 17:40.

- دبا الحصن - العربي 17:40.

- الجزيرة الحمراء - مصفوت 17:40.

- التعاون - مسافي 17:40.

- «جلف إف سي» - فرسان هسبانيا 17:40.