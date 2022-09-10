بهدفي يعقوب وجمعة.. النصر يثأر من عجمان

تغلب النصر على عجمان بهدفين نظيفين، السبت، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ليثأر الفريق من خسارة مباراتي الموسم الماضي ويحصد ثلاثة نقاط ثمينة وصلت بالفريق إلى النقطة الرابعة بينما تجمد رصيد عجمان عند نقطة واحدة حصدها في الجولة الأولى أمام العين «حامل اللقب».

ويدين النصر بفوزه إلى لاعبيه المواطنين جاسم يعقوب، وعمر جمعة، حيث تكفلا بإحراز هدفي النصر.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى الفني، وغلب على المباراة استحواذ للنصر في معظم أوقات المباراة مع الاعتماد على الهجمات المرتدة والتي لم تشكل خطورة كبيرة حتى الدقيقة 36 التي شهدت الهدف الأول من تسديدة لجاسم يقوب سددها من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك لينهي عجمان الشوط الأول متقدما بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، حاول عجمان الوصول إلى مرمى النصر وإحراز هدف التعادل وبالفعل حصل على أكثر من فرصة خطرة وهو على بعد خطوات من المرمى ولكن مهاجمي الفريق أضاعوا كل الفرص التي سنحت أمام المرمى بغرابة شديدة حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، وعلى عكس سير الهجمات استغل ريان مينديز خطأ من مدافعي عجمان لينطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء ويلعب كرة عرضية وجدت عمر جمعة ربيع الذي سددها في المرمى معلنا عن هدف العميد الثاني لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين دون مقابل.