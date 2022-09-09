"هاتريك" علي مبخوت يعزز صدارة الجزيرة ويحبط خورفكان

عاد الجزيرة بثلاث نقاط غالية وثمينة من معقل خورفكان بعد الفوز عليه 4/2 في افتتاح المرحلة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم اليوم. وتمكن الجزيرة من أن يقلب الطاولة على مستضيفه الذي تقدم عن طريق سالم الحمادي "45+1"، ليسجل هدفين في الشوط الثاني عن طريق علي مبخوت وفلورين تناسي "47"و "60"، ولكن خورفكان نجح في ادراك التعادل عن طريق ايلتون فيليبي، "66"، وعاد مبخوت وسجل هدفي الفوز "71"و"83".

وظهرت الأفضلية الواضحة للفريق الضيف، وخلق العديد من الفرص عن طريق أشرف بن شرقي و علي مبخوت وفلورين تناسي، ولكنها ضاعت جميعاً. ووسط محاولات الجزيرة للتسجيل أولاً تحصل خورفكان على ضربة ثابتة من على حدود الصندوق تصدى لها القائد سالم الحمادي، وسددها بدقة مسجلاً هدف التقدم لفريقه.

وأخذ الجزيرة الأمور على محمل الجد في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل سريعا عن طريق تناسي، مستغلاً هفوة دفاعية وسجل منها التعادل. واستمرت محاولات الضيوف الهجومية، وتحصل علي مبخوت على ضربة جزاء أكدتها تقنية "الفار"، انبرى لها اللاعب ذاته ونفذها بنجاح على يمين الحارس. ولكن فرحة الجزيرة لم تدم طويلاً، اذ تمكن ايلتون فيليبي من إدراك التعادل من مجهود فردي رائع.

وبلغت الاثارة مداها، عندما تحصل مبخوت على ضربة جزاء أعاد من خلالها فريقه للتقدم مجدداً. ولكن "مبخوت" فشل في توسيع الفارق، حين تحصل زميله بن شرقي على ضربة جزاء، نفذها مبخوت، لكن هذه المرة تصدى لها حارس خورفكان. وصحح علي مبخوت خطأه وتمكن من إضافة الهدف الرابع من هجمة مرتدة أنهاها بتسديدة خدعت احمد حمدان.