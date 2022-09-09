ليما يصنع وأوليفيرا يسجل.. والوصل ينهي عناد البطائح

قاد فابيو ليما وجيلبيرتو أولفيرا الوصل للفوز على البطائح بهدفين مقابل هدف، اليوم في افتتاح مباريات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين على استاد اتحاد كلباء، ليحقق "الإمبراطور" أول انتصار في الدوري ويرفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما توقف رصيد البطائح عند 3 نقاط.

وسيطر الوصل على مجريات اللعب في أول 15 دقيقة، وكاد يحرز الهدف الأول في مناسبتين، الأولى عندما قام البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا بمجهود فردي وراوغ دفاع البطائح وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس زايد أحمد (7)، والثانية من كرة مررها فابيو ليما إلى الوافد الجديد الأرجنتيني توماس شانكالاي الذي سدد الكرة ولمست أحد المدافعين وخارجت إلى ركلة ركنية (15).

ودخل "الراقي" أجواء اللقاء عندما نشط البرازيلي لورينسي دو وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم (27) كما سدد المالي سيكو بابا كرة رائعة تصدى لها خالد السناني (41)، قبل أن يحرز جيلبيرتو أوليفيرا الهدف الأول للوصل من كرة عرضية لعبها فابيو ليما وقابلها المهاجم البرازيلي برأسه في المرمى (45).

وفي الشوط الثاني تحسن أداء البطائح الذي أحرز هدف التعادل من هجمة منظمة وصلت إلى فهد سبيل الذي لعب كرة عرضية بالمقاس وحولها الكاميروني أنتوال بيرتراند برأسه في المرمى (54)، بينما أهدر لورينسي فرصتين محققتين لإضافة الهدف الثاني من كرة سددها بجوار القائم (67) والثانية تصدى لها السناني (69).

وفي الدقيقة 74 تألق فابيو ليما ومرر كرة رائعة إلى جيلبيرتو أوليفيرا الذي أضاف الهدف الثاني بتسديدة قوية في المرمى، لتنتهي المباراة بفوز الوصل.



