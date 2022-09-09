الشارقة وبني ياس.. حوار باللغة الرومانية

يخوض فريق الشارقة مواجهة مهمة الساعة 20:30 مساء اليوم على استاد نادي الشارقة أمام ضيفه بني ياس، ضمن الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، إذ يسعى الفريقان إلى مواصلة انتصاراتهما، خصوصاً الشارقة الذي عزّز صفوفه بصفقات من العيار الثقيل، بينهم نجمان سابقان في برشلونة، البوسني ميراليم بيانيتش، والإسباني ألكاسير. ويأمل الشارقة اليوم أن ينفرد بالصدارة، ويعزز طموحاته للمنافسة على لقب الدوري. ويهدّد «الملك» فريق بني ياس بسيناريو الموسم الماضي حين فاز في الدور الثاني 4-صفر، كما انتهت مباراة الدور الأول بفوز الشارقة أيضاً بنتيجة 3-صفر. وتعد المباراة مواجهة خاصة بين مدربي الفريقين الرومانيين كوزمين مدرب الشارقة، ودانييل إيسيلا مدرب بني ياس.

ويعول مدرب الشارقة كوزمين على الروح المعنوية العالية وجاهزية لاعبيه، خصوصاً الرباعي، البرازيلي كايو لوكاس، والغيني كامارا، والإسباني باكو ألكاسير، والبوسني بيانيتش.

وينتظر أن يظهر لأول مرة مع الفريق النجم الجديد بيانيتش في حال كان جاهزاً للمشاركة، بعدما انضم إلى الفريق رسمياً أول من أمس، قادماً من برشلونة بعقد انتقال حر لموسمين مع أفضلية التمديد.

ويسعى بني ياس أيضاً إلى الاستمرار في نسق الانتصارات والاستفادة من معنويات الفوز الصعب في الجولة الماضية على خورفكان 1-صفر.

واعتبر مدرب بني ياس الروماني دانييل إيسيلا في المؤتمر الصحافي أن المباراة تعد تحدياً كبيراً لهم، وأن الشارقة على الورق أقرب، لكنهم جاهزون لتحقيق المفاجأة.