دبا وشباب الأهلي يبحثان عن الفوز الأول

يستضيف دبا الساعة 20:30 مساء اليوم، شباب الأهلي في مباراة يطمع الفريقان فيها إلى تسجيل الفوز الأول في الموسم الجاري، بعد أن خسرا مباراتيهما في الجولة السابقة، حيث خسر شباب الأهلي من الشارقة صفر-2، ودبا من الجزيرة بنفس النتيجة.

ويسعى شباب الأهلي إلى التعويض سريعاً كي يدخل دائرة المنافسة من البداية، وتخطي عقبة الوافد الجديد، الذي وجد نفسه في بداية الدوري بمواجهة الجزيرة، وأمام شباب الأهلي اليوم، ثم الوصل في الجولة المقبلة.

ومن خارج الخطوط سيكون مدرب شباب الأهلي، جارديم، مجبراً على تحقيق الفوز في المباراة الثانية، حتى لا يبتعد من البداية في النقاط، خصوصاً بعد تصريحه عقب مباراة الشارقة بأن أسلوب لعب فريق (الملك) اعتمد على تضييع الوقت، وبالتالي الأمور متاحة اليوم لتصليح الأخطاء أمام الوافد الجديد، في مباراة صعبة على الفريقين.