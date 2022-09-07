10 لاعبين تألقوا في الجولة الأولى للدوري.. الأرقام تنصفهم

أظهر 10 لاعبين تميّزهم في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وتمكنوا بمساعدة فرقهم على نحو أفضل، مقارنة بزملائهم وفقاً للإحصائية الرسمية الصادرة عن الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، وكان لافتاً أن لاعبين استعادوا بريقهم المفقود في الموسم الماضي، على غرار مهاجم شباب الأهلي، البرازيلي إيجور جيسوس، ولاعب النصر أحمد طارق، كما أن الصفقات الجديدة أثبتت وجودها مثل تألق لاعبين جدد، منهم الأوكراني أندريه يارملينكو، ولاعب الجزيرة، المغربي أشرف بن شرقي.

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