طرح تذاكر الجولة الثانية للدوري

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، تواصلاً لمبادراتها على مدار سنوات طويلة في بيع التذاكر إلكترونياً لتوفيرها لجميع عشاق كرة القدم.

وتشهد الجولة الثانية، التي تنطلق الجمعة المقبل، لقاء خورفكان والجزيرة، البطائح والوصل، الشارقة وبني ياس، دبا وشباب الأهلي، وتختتم السبت المقبل بلقاء: العين والظفرة، النصر وعجمان، الوحدة واتحاد كلباء.

وسيكون الدخول إلى جميع الملاعب بنسبة 100٪ من سعة المقاعد المتاحة في الاستاد، وعلى الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر، الصادر من تطبيق الحصن، أو نتيجة فحص PCR عن طريق مسحة الأنف مدته 96 ساعة حداً أقصى، قبل كل مباراة لغير المطعمين.