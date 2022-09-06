اختتام بطولة «فرجان» لكرة القدم في دبي

أكد مدير مركز شرطة جبل علي اللواء الدكتور عادل السويدي، أن بطولة الفرجان هي إحدى مبادرات شرطة دبي للتواصل مع قاطني منطقة اختصاص المركز وسماع مشكلاتهم والعمل على حلها.

جاء ذلك خلال اختتام بطولة فرجان لكرة القدم 2022 التي نظمتها شرطة دبي بالتعاون مع بلدية دبي.

وتوج فريق الجوارح بكأس البطولة بعد فوزه على فريق المزهر الذي احتل المركز الثاني بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين فيما نال اللاعب عبدالعظيم بن هلال من فريق المزهر جائزة أفضل لاعب وجمال أحمد من فريق الجوارح جائزة أفضل حارس ومحمد إسماعيل من فريق اتحاد الصفا هداف البطولة برصيد 13 هدفاً.