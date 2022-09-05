«بيان عذبة» تتوج بكأس فاطمة بنت مبارك للخيول

دافعت الفرس «بيان عذبة» لعذبة للسباقات، عن لقبها حين توجت بطلةً لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة (للفئة الثالثة) بمضمار هايدوك الإنجليزي. وفازت المهرة «نسمة» للشيخ ناصر بن محمد الحشار، بكأس الوثبةـ نجرودا بيشورا، بمضمار سلوزفيك البولندي، واللذين أقيما عصر أول من أمس، برعاية النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وتمكنت الفرس «بيان عذبة» بإشراف المدرب فيليب كولينغتون، وقيادة تاج أوشي من السيطرة على مجريات السباق ببراعة. وبلغت قيمة جائزة السباق 14 ألف جنيه إسترليني، وأقيم بالتزامن مع أكبر سباقات مضمار هايدوك في الموسم.

وبعد صراع مثير تفوقت «بيان عذبة» بفارق 1.25 طول عن غريمتها التقليدية «عبية عذبة» لديلمون ريسينغ، بإشراف بيتر همر سلاي، وقيادة بن كيرتس، مسجلة زمناً قدره 1:50:54 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «زين أنكور جنتريشن» لزين العربية للسباقات بقيادة ديفيد ألن.

وتميز كأس الوثبة ستاليونز ـ نجرودا بيشورا، لمسافة 2000 متر، بمضمار سلوزفيك البولندي، بالتحدي وبمشاركة سبعة خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بقوة على جوائز مالية قدرها 5000 يورو. وحسمت «نسمة» بقيادة كي كرزيبوسكي، وبإشراف سيي فريسي، لقب السباق بعد أداء مميز وجهد مستحق، متفوقة بفارق 2.5 طول عن «جولين دو باوي» لعبدالهادي المطير، بإشراف إم كاسبرزايك، وقيادة أي وجسيك، ومسجلة 2:41:10 دقيقة فيما جاءت ثالثة «جافا دفيالتييه» لمزرعة العوض بقيادة دي سباتابيكوف.