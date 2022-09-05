مدرب الجزيرة: مبخوت يقدم الكثير من الحلول للفريق

قال مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إن «هداف الفريق علي مبخوت لاعب رائع، سواء سجل أو لم يسجل، ويقدم الكثير من الحلول للفريق». وأبدى المدرب في المؤتمر الصحافي سعادته بالفوز بنتيجة 2-صفر على دبا في انطلاق دوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس. وقال إن الفريق ككل لعب بالشكل المطلوب، وأظهر طاقة كبيرة، رغم ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة. في المقابل، قال مدرب دبا، الصربي زوران في المؤتمر الصحافي إن فريقه لم يلجأ للتكتل الدفاعي، وقدم مباراة كبيرة، رغم قوة الجزيرة.