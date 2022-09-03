شباب الأهلي والشارقة.. قمة مبكرة تمهد طريق المنافسة

يلتقي شباب الأهلي مع الشارقة في مواجهة من العيار الثقيل بختام مباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 20:30 مساء على استاد راشد في نادي شباب الأهلي بدبي، وذلك في لقاء من العيار الثقيل يمهد لطموحات الفريقين في المنافسة على لقب الدوري.

ويتصدر الواجهة الحوار بين المدربين، البرتغالي ليوناردو جارديم والروماني أولاريو كوزمين، إذ يعدان من أبرز الأسماء في النسخة الـ15 من دوري المحترفين، ويراهن كل من شباب الأهلي والشارقة على قدراتهما في الفوز بالدرع.

وأجرى شباب الأهلي تغييراً فنياً بالتعاقد مع البرتغالي ليوناردو جارديم، لما يمتلكه من سيرة ذاتية مميزة بعد ما حققه من إنجازات مع موناكو الفرنسي، ونيله لقب دوري أبطال آسيا مع الهلال السعودي، وجاءت فترة التحضير في معسكر صربيا مثالية، كما أكمل الفريق تعاقداته للمرة الأولى منذ فترة طويلة بشكل مبكر، قبل أن يتعرض لضربة موجعة بعد تعرض مدافعه الصربي بوغدان بلانيتش (30 عاماً) للإصابة، وذلك خلال عملية الإحماء قبل المباراة الودية أمام الوصل.

ولن يواجه المدرب البرتغالي مشكلة خصوصاً أن الفريق يضم مجموعة من أفضل المدافعين في الدولة أبرزهم محمد مرزوق ووليد عباس ومحمد جابر وحمدان الكمالي، بينما عزز «فرسان دبي» صفوفه بالتعاقد مع السوري عمر خربين الذي لديه تجربتان ناجحتان مع كل من الظفرة والوحدة، في المقابل أبقى شباب الأهلي على الإيراني أحمد نورالله والأرجنتيني كارتابيا والأوزبكي غانييف، كما دعم صفوفه بلاعبين مقيمين بتعاقده مع المدافع البرازيلي رينان فيكتور داسيلفا، ومواطنه لاعب الوسط كايو إدواردو.

من جهته، يدخل الشارقة الموسم الجديد بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب بقيادة أولاريو كوزمين الذي سبق له الفوز بالدرع أربع مرات وهو أكثر المدربين تحقيقاً لهذا الإنجاز في تاريخ دوري المحترفين.

ونشط الشارقة في الانتقالات الصيفية وافتتحها بأهم صفقة وهي ضم ماجد حسن من شباب الأهلي كما تعاقد مع صانع ألعاب العين ريان يسلم، إلى جانب التعاقد مع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، بينما استغنى عن كل من الأوزبكي أوتابيك شوكوروف والبرازيلي بيرنارد والكونغولي مالانغو ولم يبق من محترفي الفريق في الموسم الماضي سوى البرازيلي كايو لوكاس الذي يواصل مع الفريق للموسم الرابع توالياً، وعلى مستوى اللاعبين المقيمين، أبقى الشارقة على الثلاثي عثمان كمارا وغوستافو وماركوس ميلوني ولوان بيريرا.