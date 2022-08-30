التعاون يستعين بمعد نفسي لتجهيز الفريق الأول

قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون عبدالعزيز منقوش لـ«الإمارات اليوم» إن النادي استعان بالمعد النفسي الدكتور البحريني نبيل طه ضمن استعدادات الفريق الأول للموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى.

وقدم الدكتور طه محاضرات نوعية في أهمية الاستعداد النفسي قبل وبعد كل مباراة رسمية كانت أو ودية بمشاركة مدرب الفريق الأول بدر طبيب ومساعده البحريني علي عبدالمجيد وأقيمت على هامش المعسكر التدريبي الذي يقيمه النادي في استاد القطارة في نادي العين.