النصر يهزم العربي والعروبة في ختام المباريات الودية

اختتم النصر مبارياته الودية بالفوز على العربي والعروبة في مباراتين أقيمتا بنادي النصر الجمعة والسبت الماضيين، حيث حقق العميد الفوز في المباراة الأولى على العربي بهدف دون مقابل، وفي الثانية فاز على العروبة بنتيجة 2-1.

وأقيمت المباراتان من دون حضور إعلامي، وذلك برغبة من الجهاز الفني للعميد لزيادة تركيز اللاعبين في التدريبات والمباريات الودية.

وبذلك يكون النصر قد اختتم مبارياته الودية خلال المعسكرين الخارجي والداخلي والتي بلغت تسع مباريات، فاز في ست وتعادل في مباراتين وخسر مرة واحدة. ويفتتح النصر الموسم الجديد لدوري أدنوك للمحترفين بلقاء الظفرة في الجولة الأولى.