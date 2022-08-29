البطائح يكشف عن قميصه للموسم الجديد

كشف نادي البطائح عبر منصّاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن قميصه الجديد الذي سيظهر به مع انطلاقة الموسم الكروي الجديد 2022-2023، الذي يحمل العلامة التجارية «نايكي»، وسيكون الشعار الأحمر زياً رسمياً للفريق في مباريات دوري أدنوك للمحترفين، فيما سيكون اللون البديل هو الأبيض.

واستعد البطائح بقوة لانطلاق الموسم، حيث يأمل أن يحقق البقاء في «المحترفين» بالموسم الجديد، بعد أن صعد حديثاً إلى «الأضواء»، برفقة دبا الفجيرة في الموسم الماضي.

يذكر أن البطائح أقام معسكراً خارجياً في تركيا، أخيراً، ثم استأنف تحضيراته محلياً. وستكون ضربة البداية للفريق في دوري أدنوك للمحترفين أمام فريق كلباء يوم الجمعة المقبل.