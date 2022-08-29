كلباء يتعاقد مع صانع الألعاب الروماني تشيكالداو

أعلن نادي اتحاد كلباء من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الروماني ألكساندرو تشيكالداو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادماً من صفوف فريق غلطة سراي التركي.

ويمتلك اللاعب الروماني (25 عاماً) إمكانات كبيرة خصوصاً على مستوى خط الوسط وصناعة الهجمات، وسبق له أن لعب لمنتخب رومانيا 25 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف. يُذكر أن كلباء يدشن الموسم الجديد أمام البطائح الجمعة المقبل في الجولة الأولى.