النصر يختتم تجاربه الودية اليوم بلقاء العروبة

يلتقي النصر اليوم العروبة في ختام مبارياته الودية قبل انطلاق الموسم الجديد. وكان «العميد» قد خاض منذ انطلاق فترة الإعداد ست مباريات ودية في المعسكر الخارجي، قبل أن يعود إلى الإمارات ويلتقي فريق جلف إف سي، الأسبوع الماضي وانتهت المباراة بفوز العميد بسداسية نظيفة. وبمواجهة العروبة اليوم تنتهي التجارب الودية للنصر، قبل التحضير لانطلاق المباريات الرسمية أمام الظفرة يوم الثالث من سبتمبر المقبل في انطلاق مباريات الفريق في دوري أدنوك للمحترفين.