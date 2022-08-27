شباب الأهلي يتعاقد مع رينان فيكتور وإدواردو

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم تعاقدها مع لاعبَين برازيليَين وتسجيلهما في فئة اللاعب المقيم، وهما المدافع البرازيلي رينان فيكتور داسيلفا «20» عاماً، ومواطنه لاعب الارتكاز كايو إدواردو «19» عاماً، حيث تم تسجيلهما في فئة المقيم بكشوف الاتحاد. وجاء ذلك بعد أن أعلن النادي خبر التعاقد مع اللاعبين على حسابه الرسمي في «تويتر». وكان شباب الأهلي عاد من معسكره الخارجي في صربيا 22 الجاري، وانتظم في التدريبات اليومية بعد راحة بسيطة قبل أن يعود إلى التدريبات والمرحلة الأخيرة تحضيراً لانطلاق الدوري.