جوناتاس: العين يلعب للفوز في كل المباريات والمنافسة على جميع الألقاب

أكد لاعب وسط فريق العين، البرازيلي جوناتاس سانتوس أن «حالة كبيرة من التفاؤل تسيطر على تحضيرات الفريق استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن «فريق بحجم العين يلعب للفوز في كل المباريات والمنافسة على جميع ألقاب البطولات التي يشارك فيها»، قائلاً إنهم يشعرون بالمسؤولية دائماً كونهم يرتدون قميص ناد كبير له مكانته في الإمارات.

وأوضح جوناتاس في تصريحات لموقع «سبورت باز» البرازيلي أن فترة الإعداد للموسم الجديد تمضي بشكل جيد، وأن اللاعبين اجتهدوا بصورة كبيرة على مدار شهر كامل خلال المعسكر الخارجي الذي أقيم في كل من ألمانيا والنمسا على التوالي من أجل أن يكونوا في كامل الجاهزية مع موعد المباراة الافتتاحية أمام عجمان يوم الجمعة المقبل على ملعب الأخير.

وقال اللاعب البرازيلي الذي انتقل إلى صفوف العين في سن مبكرة وتحديداً حين كان بعمر الـ17: «التوقعات مرتفعة للغاية، لقد عدنا من فترة استعداد جيدة تحضيراً للموسم الجديد، واجتهد جميع اللاعبين خلال هذه الفترة لأننا نفكر في المنافسة على كل ألقاب الموسم، أعتقد أننا مستعدون لهذه البداية ونتطلع لأن نكون في كامل جاهزيتنا وأن نواصل التطور على مدار الموسم».

وتحسنت إحصاءات المقيم البرازيلي بصورة تدريجية إذ إن اللاعب شارك في موسمه الأول 2019-2020 في مباراة واحدة، بينما ارتفع معدل مشاركاته في موسم 2020-2021 ليظهر في خمس مباريات، بينما كان الموسم الماضي هو الأفضل له على الإطلاق، إذ حصل على فرصة الظهور في 15 مباراة خمس منها أساسياً و10 كبديل وتوج مع الفريق بلقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأوضح جوناتاس سانتوس أن اللعب لفريق بحجم العين يجعل اللاعب يشعر بالمسؤولية دائماً، وقال: بالطبع المسؤولية موجودة فنحن نعلم حجم وأهمية هذا النادي في الدولة، لذا يجب علينا أن نسعى باستمرار للخروج منتصرين في كل المباريات وفي جميع البطولات، ونحن نشارك في الدوري بصفتنا حامل اللقب وهذا يمنحنا الثقة، ولكن من المهم أيضاً العمل بجد أكبر حتى نبقى في القمة.وكانت شركة نادي العين لكرة القدم جددت في شهر يناير الماضي عقد اللاعب جوناتاس حتى 2025 وذلك في خطوة للمحافظة على خدماته وتفادي إغراءات الأندية، ويعد اللاعب ثالث البرازيليين المقيمين في صفوف «الزعيم» إلى جانب كل من رافاييل أنتونيو وإريك جورجينس.

على جانب آخر، فاز فريق العين على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وذلك في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس على ملعب حميد الطاير بنادي النصر، في إطار تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الكروي الجديد، وشهد المباراة رئيس شركة كرة القدم، الدكتور مطر الدرمكي.

وسجل ثلاثية الفريق كل من لابا كودجو «22» وسفيان رحيمي «24» وأندري يارمولينكو «60»، في حين سجل لخورفكان اللاعب سايمون «87»، ومن المقرر أن يكمل الفريق برنامجه التحضيري للوصول لمرحلة متقدمة من الجاهزية قبل مواجهة عجمان يوم الجمعة المقبل في افتتاحية بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

المقيم البرازيلي جوناتاس انتقل من مباراة واحدة في موسم 2020 إلى المشاركة في 15 مباراة الموسم الماضي.