«الريغبي النيوزيلندي» في أبوظبي

أصبح «أبوظبي كريكت سبورتس هب»، أول وجهة دولية لبرنامج «سمول بلاكس» النيوزيلندي الشهير لتدريب مبتدئي «الريغبي»، الذي حققت علامته التجارية انتشاراً عالمياً. ومن المقرر إطلاق برنامج «أبوظبي سمول بلاكس»، خلال الفترة المقبلة، لتكون المرة الأولى التي يعمل بها البرنامج خارج نيوزيلندا. ويسعى البرنامج إلى إشراك وتثقيف الأطفال واللاعبين الشباب في جميع أنحاء الدولة، وتطوير مجموعة واسعة من المهارات أثناء تقدمهم عبر الفئات العمرية.