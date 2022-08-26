«الأبيض الصغير» في مباراة الفرصة الأخيرة بكأس العرب

يخوض منتخب الناشئين الساعة 11 مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، مواجهة الفرصة الأخيرة لتجنب الوداع المبكر لكأس العرب، حيث بات مطالبا بالفوز حين يلتقي فلسطين في الجولة الثانية للمجموعة الأولى، كون الخسارة قد تعني الإقصاء من الحدث. ويسعى «الأبيض» إلى تعويض الخسارة أمام السودان 2-صفر في الجولة الأولى، وقبل ختام الدور الأول أمام صاحب الأرض المنتخب الجزائري. ويتصدر الجزائر الترتيب بثلاث نقاط، والسودان في المركز الثاني بالرصيد ذاته، بينما المنتخب ثالثاً وفلسطين رابعاً دون رصيد.