الشارقة يواجه دبا وديا اليوم

يخوض فريق الشارقة، مساء اليوم، مباراة ودية أمام دبا الصاعد حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين، علماً أن فريق الشارقة خاض، أمس، مباراة ودية أمام فريق غلف إف سي، في حين كان الفريق دشن، الجمعة الماضية، المرحلة الأخيرة في برنامج الإعداد، من خلال التدريبات الداخلية بعد عودته، أخيراً، من المعسكر الخارجي. ويستهل الشارقة مشواره في الدوري بلقاء شباب الأهلي في الثالث من الشهر المقبل. وعزز (الملك) صفوفه بعدد من اللاعبين، أبرزهم المهاجم الإسباني باكو الكأسير وماجد حسن وريان يسلم.