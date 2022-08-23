أندية المحترفين تختتم المعسكرات الخارجية بـ 36 انتصاراً في 68 مباراة ودية

اختتم شباب الأهلي، أول من أمس، تجاربه الودية في معسكره في صربيا بالفوز على فريق الإمارات بثنائية نظيفة، معلناً بذلك إسدال الستار عن مرحلة المعسكرات الخارجية لأندية دوري «أدنوك» للمحترفين، التي أقيمت منذ يوليو الماضي استعداداً للموسم الكروي الجديد، في معسكرات استضافتها ست دول أوروبية، هي: ألمانيا، والنمسا، وصربيا، وهولندا، وتركيا، وسلوفينيا. وحققت أندية المحترفين خلال هذه المعسكرات 36 انتصاراً، على مدار 68 تجربة ودية جمعتها مع أندية أوروبية وخليجية وعربية، مقابل تجرعها الهزيمة في 15 مباراة، والاكتفاء بالتعادل في 17 مناسبة، بمعدل فوزٍ بلغ 52.9%.

ونجح لاعبو الأندية على مدار التجارب الودية في تسجيل 135 هدفاً، بمعدل تهديفي بلغ 1.9 هدف في المباراة الواحدة، مقابل 1.2 هدف تلقتها شباكها جراء نجاح الفرق المنافسة في تسجيل 88 هدفاً.

واعتلى شباب الأهلي قائمة أكثر أندية المحترفين تسجيلاً للانتصارات في وديات المعسكرات الخارجية، بستة انتصارات من أصل تجاربه السبع، إلا أن الوصل واتحاد كلباء كانا الفريقين الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة والفوز بجميع مبارياتهما، بعد أن سجل «الإمبراطور» الفوز في أربع مباريات ودية، مقابل اقتصار انتصارات كلباء على ثلاث مباريات.

شباب الأهلي.. 6 انتصارات

اعتلى شباب الأهلي قائمة أكثر أندية المحترفين تسجيلاً للانتصارات في المعسكر الخارجي الذي أقيم في صربيا منذ 28 يوليو الماضي، بالفوز في ست مباريات والخروج متعادلاً مرة واحدة، بعد أن استهل تجاربه الثلاث الأولى بالفوز على غرافيتشار بيوغراد الصربي (4-صفر)، وعجمان (2-1)، وكولوبار الصربي (3-صفر)، والتعادل في مباراته الرابعة أمام نوفوز دوفاك الصربي (4-4)، ثم الفوز على «رادنيكي» و«سبارتاك سبوتيكا» الصربيين (4-1) و(2-1)، وآخرها على فريق الإمارات (2-صفر).

الوصل وكلباء.. علامة كاملة

نجح الوصل وكلباء في تسجيل العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياتهما الودية في معسكرهما الخارجي، بدايةً مع «الإمبراطور» الذي خرج منتصراً في مواجهاته الأربع بمعسكره في هولندا، ثلاث منها بنتيجة (2-1)، أمام فريق هولندي، وخورفكان، والتعاون السعودي، قبل أن ينتزع الفوز أمام الجزيرة (3-2)، فيما جاءت انتصارات كلباء بواقع (5-صفر) على شامبيون السلوفيني، وثلاثية نظيفة في شباك دينامو هيلفورت النمساوي، والفوز بأربعة أهداف على واف بريجيتيناو النمساوي.

دبا والظفرة دون خسارة

خرج فريقا دبا والظفرة من دون أية خسارة في تجاربهما الودية في معسكرهما بصربيا، وإنما مع تشاركهما حالة التعادل في مناسبتين، بعد أن استهل دبا معسكره في صربيا بالفوز على بدينستفو وأوزيتسه الصربيين (3-صفر) و(4-1)، قبل أن يتعادل بالنتيجة ذاتها (3-3) أمام الحزم السعودي وكاظمة الكويتي، فيما دشّن الظفرة مبارياته بالتعادل السلبي أمام بودشنسر رييل الصربي، وأتبعها بالفوز على النصر وكاظمة الكويتيين (2-صفر) و(3-صفر)، واختتم مبارياته بالتعادل الإيجابي أمام الحزم السعودي (1-1).

العين وخورفكان.. 3 انتصارات

حقق العين ثلاثة انتصارات في معسكره الخارجي في ألمانيا والنمسا، اثنان منها على حساب هانكوفين هيلينغ وغروتر فورت الألمانيين بنتيجتي (1-صفر) و(2-1)، وثالث على فريق زاكا براتيسلافا السلوفيني، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام كل من الفيحاء السعودي (صفر-2)، وكاظمة الكويتي (1-3)، ورابيد النمساوي (2-3)، وحقق تعادلاً سلبياً أمام ابها السعودي، ليتساوى «الزعيم» مع خورفكان من حيث الانتصارات، بعد أن استهل خورفكان معسكره الهولندي بالخسارة أمام الوصل (1-2)، اتبعها بالفوز في ثلاث مناسبات، جاءت أمام هيراكليس ألميلو وووتر أكاديمي الهولنديين بواقع (2-1) و(4-1)، والتعاون السعودي بهدف دون رد.

بني ياس والبطائح.. سيناريو متشابه

دخل بني ياس والبطائح في شراكة على صعيد النتائج التي حققاها في تجاربهما الودية الأربع، برصيد انتصارين، وتعادل وخسارة، بعد أن استهل «السماوي» معسكر سلوفينيا بالفوز على أبولون لاريسا اليوناني بنتيجة (2-1)، وأتبعها بالتعادل أمام الرياض السعودي (1-1)، ثم الفوز على ضمك السعودي بهدف دون رد، والخسارة أمام القادسية (1-4)، فيما استهل البطائح معسكره التركي بالخسارة أمام الخليج السعودي (1-2)، ثم الفوز على الباطن السعودي (1-صفر)، والتعادل في مباراته الثالثة أمام الساحل الكويتي (2-2)، وآخرها الفوز على سترة البحريني (3-2).

النصر.. هيمنة التعادلات

عاد النصر مبكراً إلى الدولة، بعد أن اختتم في السادس من الشهر الجاري معسكره الخارجي الذي أقيم في سلوفينيا منذ 15 يوليو الماضي، خاض على مداره ست تجارب ودية، استهلها «العميد» بتعادل إيجابي أمام بيلتينش السلوفيني بواقع (1-1)، وأتبعها بتعادل سلبي أمام دينبرو الأوكراني، وتلقى الهزيمة في ثالث مبارياته بثلاثية نظيفة أمام بارادو الجزائري، قبل أن يسجل الفوز في تجربتيه الرابعة والخامسة على القادسية الكويتي (2-صفر) والرياض السعودي (2-1)، ويختتم تجاربه بالتعادل أمام ضمك السعودي (2-2).

الشارقة والوحدة.. 6 وديات

تشارك الشارقة مع الوحدة في معسكريهما بالنمسا العدد ذاته من حيث التجارب الودية البالغة ستاً، مع أفضلية لـ«الملك» من حيث تلقيه هزائم أقل، بعد أن استهل مشواره بالخسارة أمام سيفاسور التركي (صفر-2)، وفارازدين الكرواتي (1-2)، ثم سجل انتصارين عريضين على أنكربروت النمساوي (11-صفر)، وهالاداش المجري (5-1)، والتعادل أمام دنيبور الأوكراني (1-1)، والكويت الكويتي (2-2)، فيما استهل العنابي معسكره بالفوز على فيكريستا كراكوف البولندي (3-2)، متبوعاً بثلاث هزائم، اثنان منها بالنتيجة ذاتها (صفر-4)، جاءت أمام ستورم غراز النمساوي وباقوس القبرصي، ثم خسارة أمام أبها السعودي (صفر-1)، قبل العودة للنتائج الإيجابية بالفوز على الكويت الكويتي «2-1»، ثم التعادل أمام الاتحاد السعودي (1-1).

عجمان والجزيرة.. نتائج متباينة

جاء أداء عجمان أكثر اتزاناً مقارنة بالجزيرة على صعيد تجاربهما الودية في معسكرهما في صربيا وهولندا، بعد أن حقق «البرتقالي» على مدار تجاربه الخمس الفوز في مناسبتين على حساب فريقي كابيل نوفي ورادنيكا سيرامسكا ميتروفيكا الصربيين بواقع (1-صفر) و(2-صفر)، قابلها تجرع الهزيمة في مباراتين أمام شباب الأهلي (1-2)، وفريق الإمارات (2-3)، والاكتفاء بتعادل إيجابي وحيد أمام نوفي بيوغراد الصربي بواقع (2-2)، فيما استهل الجزيرة تجاربه الأربع بالمعسكر، منتشياً بالفوز على جونغ إيندهوفن بنتيجة (2-1)، متبوعةً بثلاث هزائم أمام تي إي سي الهولندي (صفر-1)، وأمام الوصل (2-3)، وآخرها أمام التعاون السعودي (1-2).

الأندية أقامت معسكراتها الخارجية في 6 دول أوروبية، هي: ألمانيا، والنمسا، وصربيا، وهولندا، وتركيا، وسلوفينيا.

نجح لاعبو الأندية على مدار التجارب الودية في تسجيل 135 هدفاً، بمعدل تهديفي بلغ 1.9 هدف في المباراة الواحدة.