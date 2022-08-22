محمد المطيوعي وصفية الصايغ يمثلان الإمارات في مونديال الدراجات بأستراليا

تأهل دراجا منتخب الإمارات للدراجات (تحت 23 عاما) محمد المطيوعي وصفية الصايغ رسمياً إلى بطولة العالم للدراجات، المقررة في أستراليا خلال سبتمبر المقبل. ويأتي تأهل المطيوعي والصايغ طبقا لترتيبهما على مستوى القارة، ليحققا إنجازا جديدا لدراجات الإمارات.

وأكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات رئيس لجنة المنتخبات: "يشارك نجمنا الصاعد محمد المطيوعي، في سباق ضد الساعة (فردي) يوم 19 سبتمبر، وفي سباق الفردي العام يوم 23 سبتمبر لمسافة 169 كم، وتشارك صفية الصايغ في سباق الكبار يوم 24 من الشهر نفسه".

وأشاد بمستوى دراجي المنتخب في الموسم الرياضي و الذي شهد إنجازات تاريخية لم تحدث من قبل، مشيرا إلى أن لاعبي ولاعبات المنتخب دائما عند حسن الظن في مختلف البطولات بفضل مجهودهم الوافر والتزامهم بالتدريبات.