الوصل يهزم كلباء ودياً تحت أنظار مدرب المنتخب

حقق فريق الوصل الفوز في مباراته الودية، أول من أمس، على حساب فريق اتحاد كلباء، في اللقاء الذي أقيم على استاد زعبيل بنادي الوصل.

وسجل هدفي الفوز فابيو ليما وعلي صالح، بينما جاء هدف كلباء عن طريق ياسر حسن.

وشهدت المباراة وجود مدرب المنتخب الوطني، أروابارينا، لمتابعة المباراة، وذلك في إطار جولته على الأندية لمتابعة اللاعبين، والوقوف على مستوياتهم قبل الاستحقاقات المقبلة، ورصد المرشحين للالتحاق بالمنتخب.