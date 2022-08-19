علي البدواوي: حتا يترقب موسماً قوياً وصعباً في الدرجة الأولى مع وجود 17 فريقاً

قال المدير التنفيذي لنادي حتا علي عبدالله البدواوي، إن «فريق حتا يترقب موسماً قوياً وصعباً في الدرجة الأولى، خصوصاً مع وجود 17 فريقاً».

وقال إن «تحديد هويتي الفريقين اللذين سيصعدان إلى دوري المحترفين بنهاية الموسم المقبل للهواة الذي ينطلق في العاشر من سبتمبر المقبل، لن يتم إلا في المراحل الختامية للبطولة».

وبخصوص مباراة فريقه الافتتاحية مع العروبة قال لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع لبداية موفقة تمهد لنجاحات متتالية، وستكون مباراة في غاية الأهمية خصوصاً أنها تجمع حتا مع فريق قادم من دوري أدنوك للمحترفين، ولديه لاعبون جيدون».

ونوه بأن البداية الجيدة مهمة لتحقيق الطموحات، وبخصوص المعسكر التدريبي الذي أقامه في تركيا قال البدواوي: «في تقديرنا المعسكر كان ناجحاً ومميزاً من النواحي كافة، ويمكن القول إنه ساعد على تأمين جاهزية فنية وبدنية جيدة تتناسب وانطلاق الموسم الجديد، وسنكون حريصين على تطوير ذلك خلال الفترة الحالية قبل بداية المباريات».

وتابع: «النادي وفق في اختيار تركيا لإقامة المعسكر التدريبي، ونحن اخترنا ذلك وفقاً لقراءات فنية للجهازين الإداري والفني من مختلف الجوانب، بعد أن علمنا أن الكثير من الفرق القوية ومنها الخليجية موجودة في تركيا، ما أعطانا فرصة مهمة للاستعداد الأمثل والتعرف إلى قدرات لاعبي الفريق بشكل جيد».