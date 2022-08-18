إعلان مواعيد أول 3 جولات من دوري أدنوك للمحترفين

أعلنت رابطة المحترفين مواعيد أول ثلاث جولات من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجديد 2022-2023. وتنطلق منافسات الدوري يومي الثاني والثالث من سبتمبر المقبل، لحساب الجولة الأولى؛ وسط مواجهات قوية. ويدشن اليوم الأول، أربع مواجهات تنطلق بلقاء كلباء وضيفه البطائح، وعجمان وضيفه العين الساعة 5:45 مساءً، بينما الساعة 8:30 مساء يستضيف بني ياس خورفكان، وقمة الوصل مع ضيفه الوحدة. وفي الثالث من سبتمبر يستضيف الظفرة النصر، ويتقابل الجزيرة مع دبا، الساعة 5:45 مساءً. وتُختتم الجولة الافتتاحية بقمة شباب الأهلي مع ضيفه الشارقة الساعة 8:30 مساءً.

وفي الجولة الثانية يومي التاسع والعاشر من سبتمبر، تقام أربع مواجهات في اليوم الأول؛ حيث يستضيف البطائح الوصل، ويلتقي خورفكان ضيفه الجزيرة 5:45 مساءً.

والساعة 8:30 مساءً اليوم ذاته، يستضيف دبا شباب الأهلي، ويلاقي الشارقة ضيفه بني ياس. وفي اليوم الثاني للجولة الثانية، يستضيف العين الظفرة، والنصر عجمان الساعة 5:45 مساءً، وفي 8:30 مساء يقابل الوحدة ضيفه اتحاد كلباء.

وبالنسبة للجولة الثالثة فتقام يومي 15 و16 سبتمبر، في اليوم الأول يستضيف الوصل دبا، ويلعب عجمان مع ضيفه الشارقة الساعة 5:45 مساءً، بينما الساعة 8:30 مساء يستضيف خورفكان النصر، وقمة الجزيرة مع ضيفه العين الساعة 8:30. وتختتم في 16 سبتمبر، حيث الساعة 5:45 مساء يلتقي بني ياس ضيفه البطائح، وكلباء يلاقي الظفرة. وفي 8:30 مساء قمة شباب الأهلي والوحدة.