البطائح يتعادل ودياً أمام الساحل الكويتي

اكتفى فريق البطائح بالتعادل 2-2 خلال المباراة الودية التي خاضها أول من أمس أمام الساحل الكويتي، والتي جرت بمدينة أزميت التركية، ضمن استعدادات الفريق لخوض مباريات دوري أدنوك للمحترفين. وسجل هدفي البطائح حمدان ناصر وأناتول.

وجاءت المباراة مثيرة وقوية من الطرفين، وحققت العديد من الفوائد للجهاز الفني، ووقف خلالها البرازيلي كايو زانادري، المدير الفني للبطائح، على بعض الأخطاء التي يسعى لعلاجها خلال التدريبات المقبلة، حتى يدخل للدوري بصورة جيدة ويقدم الأداء المنتظر. وكان من المفترض أن تقام المباراة الأحد، لكن الأحوال الجوية التي غطت مدينة أزميت التركية وأرضية الملعب حرمت قيامها لتقام أول من أمس بعد عودة الأمور إلى طبيعتها. يذكر أن بعثة فريق البطائح ستعود إلى الدولة مطلع الأسبوع المقبل، لإكمال التحضيرات للموسم الجديد.