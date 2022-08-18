راحة يومين للاعبي الشارقة قبل استئناف التدريبات

أعلن نادي الشارقة، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة يومين بعد عودة الفريق، أول من أمس، من المعسكر الخارجي في النمسا، والذي أقيم على مرحلتين، على أن يستأنف تدريباته مساء يوم غد، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة للإعداد التي تستمر حتى بداية الموسم مطلع الشهر المقبل.

يذكر أن الشارقة كان قد أقام معسكراً خارجياً في النمسا خاض خلاله ست مباريات ودية، ووقف خلاله الجهاز الفني للفريق بقيادة كوزمين على مدى جاهزية لاعبيه للموسم الكروي الجديد.