فريق كلباء لكرة الصالات يختتم معسكر صربيا

اختتم فريق كلباء لكرة الصالات، أمس، معسكره الخارجي في صربيا، استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل، الذي سينطلق 21 الجاري بمنافسات كأس الاتحاد، محققاً ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة.

وقال مشرف فريق كرة الصالات خلفان الدرمكي، لـ«الإمارات اليوم»: «كان معسكراً تدريبياً ناجحاً، وتضمن مجموعة من التدريبات اليومية، وقد خاض الفريق أربع مباريات مع أندية من صربيا وأخرى من البوسنة والهرسك، حيث فاز في ثلاث على فريق زالتيبور الصربي (6-1)، وعلى فريق نوفا فورس الصربي (7-1)، وكذلك الفوز على فريق سراييفو البوسني (6-3)، وتعرّض لخسارة واحدة مع لوزنيكا غراد الصربي (4-2)، وهو من الفرق القوية.